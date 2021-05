Camille Cerf en couple après une "relation très difficile" : révélations sur son nouvel amoureux

D'ordinaire, Camille Cerf préfère rester discrète en ce qui concerne sa vie amoureuse. Mais son bonheur est semble-t-il immense, elle a donc bien du mal à le dissimuler. Ce lundi 17 mai 2021, Miss France 2015 a confirmé qu'elle était en couple et en a dit plus sur les circonstances de leur rencontre.

Durant un peu plus d'un an, Camille Cerf était en couple avec Cyrille. Mais, pour on ne sait quelle raison, le jeune homme et la belle blonde de 26 ans ont rompu. Depuis, cette dernière ne s'était plus dévoilée avec un homme. Mais le 11 mai dernier, elle a publié la photo d'un mystérieux blond à la plage. Il n'en fallait pas plus pour que ses fans supposent qu'elle était de nouveau amoureuse. Et ils ne s'étaient pas trompés !

A l'occasion d'une session de questions/réponses, Camille Cerf a confirmé qu'elle était bel et bien de nouveau en couple. L'un de ses abonnés lui a demandé si elle avait retrouvé l'amour et comment elle avait rencontré son compagnon. "Oui, la vie est faite de surprises. Je sortais d'une relation qui avait été très difficile. Je voulais prendre du temps pour me retrouver. Puis en parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés", a-t-elle répondu en légende d'une photo de son cher et tendre en plein shooting.

A un autre fan, Camille Cerf a assuré que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien. "Ma vie personnelle se passe à merveille et professionnellement, j'ai beaucoup de projets trop excitants qui arrivent. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années pour trouver de la stabilité et faire ce qui me plaît vraiment. Mes efforts ont payé", a-t-elle précisé. Que de bonnes nouvelles donc !