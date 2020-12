Camille Cerf et Cyrille, la rupture : elle confirme et confie ne pas être malheureuse

Alors qu'on les pensait fous amoureux l'un de l'autre, Camille Cerf et Cyrille Roty ont bien mis un terme à leur histoire après presque deux ans ensemble. Miss France 2015, d'ordinaire plutôt discrète sur sa vie privée, a confirmé elle-même la nouvelle sur son compte Instagram.

Jeudi 31 décembre, elle a souhaité livrer ses réflexions sur 2020, révélant alors être un coeur à prendre. Au passage, elle a confié redouter sa difficulté prochaine à rencontrer un nouveau chéri dans le contexte actuel. "J'imagine que vous êtes déjà au courant mais ce soir, 2020, ce sera finiiiie. Je n'ai pas mis une photo de fête, mais plutôt une photo ou j'ai un air pensif... J'avais fondé beaucoup d'espoir en cette année. D'un côté je me dis qu'elle n'a pas été si mauvaise, mes proches vont bien, je vais bien, mon travail me plaît toujours, j'ai fait de superbes rencontres, adopté un petit chien. Et d'un autre côté je dois recommencer ma vie sentimentale alors qu'il n'y a aucun bar où restau ouvert. Et on ne peut plus voyager librement", déplore-t-elle. Camille Cerf rassure toutefois en assurant qu'elle est "loin d'être malheureuse".

Les internautes se sont tout de même empressés de lui apporter du soutien en commentaires, partageant leurs propres expériences sentimentales. Camille Cerf a pris soin de répondre à la grande majorité d'entre eux, livrant même un timide indice sur les raisons de sa rupture avec Cyrille. "Je suis sûrement un peu difficile aussi", a-t-elle adressé à un fan.