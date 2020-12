Camille Cerf célibataire, séparée de Cyrille ? Ces indices troublants...

Camille Cerf serait-t-elle de nouveau célibataire ? A en croire certains détails, Miss France 2015 ne serait plus en couple avec le séduisant Cyrille Roty.

C'est en février 2019 que la belle blonde de 26 ans avait officialisé leur couple. Tous deux s'étaient rendus au gala de charité le grand bal ParAmour à l'hôtel de ville de Paris, le jour de la Saint-Valentin. "Il s'appelle Cyrille et nous sommes en couple depuis très peu de temps. En revanche, nous nous connaissons depuis très longtemps", confiait-elle à Public. Par la suite, elle se plaisait à partager leurs aventures aux quatre coins de la France ou à l'étranger sur les réseaux sociaux. Mais depuis le mois d'août... plus rien.

Sur leurs comptes Instagram respectifs, leur dernière photo de couple date en effet de cet été, de quoi intriguer les internautes. Comme l'a remarqué Voici, Camille Cerf et Cyrille ne se suivent également plus, autre élément qui a mis la puce à l'oreille de leurs fans. Enfin, en commentaire de l'une des photos de la meilleure amie d'Iris Mittenaere, un internaute a souhaité savoir où était passé le beau kinésithérapeute. "Ils ne sont plus ensemble, elle l'a dit lors d'un live", lui aurait répondu un autre abonné.

La page semble donc tournée pour Camille Cerf et Cyrille. Mais pour l'heure, les principaux intéressés n'ont pas encore réagi. Tout semblait pourtant leur sourire. En mars dernier, la jeune femme évoquait même son envie de se marier auprès de Closer : "J'attends la demande... Après deux mois de relation, j'ai envoyé à Cyrille deux modèles de bagues de fiançailles, au cas où... J'ai 25 ans, je me sens bien professionnellement. J'ai envie de construire."