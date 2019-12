Camille Cerf : Câlins et doux baisers avec Cyrille lors d'un break à New York

"C'est l'amour à..." New York pour Camille Cerf ! L'ancienne Miss France soufflait le 9 décembre dernier ses 25 ans. Un quart de siècle qu'elle n'a pas manqué de célébrer avec son entourage, dont sa soeur jumelle. Mais c'est certainement son compagnon Cyrille qui lui a offert le plus beau des cadeaux, à savoir un week-end en amoureux dans la Grosse pomme. Si elle est revenue depuis de ce moment féerique, Camille Cerf a encore des étoiles plein les yeux.

Ce mardi 17 décembre 2019, elle a donc souhaité partager son bonheur avec ses milliers d'abonnés sur Instagram en publiant une photo qui respire l'amour. Sur le cliché en noir et blanc, la jolie blonde s'emmitoufle amoureusement dans le creux du cou de son chéri. "Quand tu trouves enfin l'épaule sur laquelle tu peux te reposer" inscrit-elle tendrement. Un moment complice qui a ravi les internautes, lesquels valident à 100% leur adorable couple comme en témoignent les commentaires. Cyrille aussi a tenu à poster certains souvenirs de leur escapade romantique dans les rues de New York. Ne pouvant choisir une photo en particulier, le jeune homme a dévoilé toute une série de clichés. Tour à tour, Camille Cerf et lui apparaissent main dans la main ou en train de se bécoter dans le métro ou encore au coeur du fameux Central Park.

Pour rappel, c'est le 14 février dernier que la grande copine d'Iris Mittenaere a officialisé sa relation. Depuis, elle n'hésite plus à étaler son bonheur sur les réseaux sociaux. Avec Cyrille, elle s'octroie régulièrement des breaks, comme à Rome, à Bruges et bien sûr à Lille, d'où elle est originaire. À ce train là, les tourtereaux vont faire le tour du monde !