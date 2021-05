Camille Cerf en couple : photo d'un mystérieux blond, au style bien différent de son ex

Camille Cerf est une femme heureuse. Elle qui craignait avoir du mal à faire des rencontres à cause de la crise sanitaire toujours actuelle a finalement bel et bien craqué pour un nouvel homme. Miss France 2015 a fait ces révélations spontanément le 27 avril dernier, à la suite d'un accident de voiture. Depuis, nul doute que la jolie blonde de 26 ans est questionnée sur celui qui fait battre son coeur mais, Camille Cerf reste encore très discrète sur le sujet. Il se pourrait toutefois que les présentations officielles avec les internautes ne tardent pas à se faire, tant elle se laisse aller à partager quelques timides photos aux côtés de son mystérieux compagnon.

Il y a quelques jours par exemple, elle a posté une story sur Instagram à travers laquelle elle se trouvait dans un ascenseur avec son petit ami préservé de l'objectif mais dont la chevelure se devinait malgré tout. Et, surprise, c'est cette même chevelure qu'on semble retrouver mardi 11 mai 2021 sur la dernière publication de Camille Cerf ! La reine de beauté est même allée plus loin en dévoilant un cliché de sa silhouette toute entière en train de courir avec son chien Roméo. "Petite balade sur les plages du débarquement", s'est-elle contentée de légender sans apporter de détails.

Mais pour les internautes, le doute n'est plus permis : l'homme sur la photo est forcément le compagnon de Camille Cerf ! Et bien que capté de loin et de dos, il est déjà validé ! "Belles photos et Roméo trop mignon !! Et le nouveau petit copain aussi a l'air très beau!!", "Bon petit WE en amoureux", "Moi je vois deux Romeo ici", peut-on lire entre autres. Camille Cerf n'a pour l'heure ni infirmer ni confirmer...