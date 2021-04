Camille Cerf en couple : officialisation surprise après une belle frayeur

Lundi 26 avril 2021, Camille Cerf a certainement inquiété bon nombre de ses fans. L'ancienne Miss France (2015) a été impliquée dans un accident de voiture. Sans donner de détails sur les circonstances de cette mésaventure, elle a dévoilé des photos de son véhicule très impacté, avec la lunette arrière cassée (voir diaporama). "Heureusement que Roméo n'était pas dans le coffre", s'est-elle contentée de commenter en faisant référence à son adorable petit chien.

Mais la petite boule de poil n'était pas la seule à se trouver en compagnie de Camille Cerf au moment des faits. La jolie Lilloise de 26 ans avait également son nouveau petit-ami auprès d'elle ! En effet, elle a fait cette révélation inattendue très naturellement en donnant de ses nouvelles ce mardi 27 avril. "Je ne sais pas si vous avez vu. Hier, on a eu un accident avec mon chéri. Heureusement, on avait nos ceintures et je ne roulais pas très vite. Personne n'a été blessé. On a vraiment eu peur. Faites attention sur la route !", a-t-elle écrit via sa story Instagram.

Une timide confidence qui a de quoi surprendre étant donné que Camille Cerf se veut très discrète sur sa situation amoureuse depuis sa rupture avec Cyrille en 2020. Au bout d'un an de relation, le couple a pris des chemins différents. À la veille de débuter l'année 2021, la meilleure amie d'Iris Mittenaere redoutait même de devoir "recommencer sa vie sentimentale alors qu'il n'y a aucun bar ou restau ouvert". Et pourtant, elle a confirmé qu'elle avait bel et bien retrouvé l'amour. En revanche, Camille Cerf n'a pas encore dévoilé l'identité de celui qui fait battre son coeur. Encore un peu de patience...