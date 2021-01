Camille Cerf et Iris Mittenaere en couple : retour sur cette rumeur qui a beaucoup fait parler

Quand on est une célébrité, il faut accepter de voir des rumeurs courir à son sujet. Camille Cerf n'a pas été épargnée et l'une d'elles l'a beaucoup fait rire.

Depuis qu'Iris Mittenaere a été sacrée Miss France 2016, Camille Cerf et elle ne se quittent pratiquement pas. Leurs comptes Instagram respectifs regorgent de photos d'elles complices. Des clichés qui ont fait naître des rumeurs de couple.

A la suite du sacre de la belle brune de 27 ans à Miss Univers, certains médias ont scruté leurs comptes et ont pensé qu'elles étaient amoureuses l'une de l'autre. Interviewée pour La Nouvelle Édition sur C8 en février 2017, Camille Cerf avait réagi. Elle a tout d'abord rappelé que son amie était en couple. "Je me dis qu'on a été cons de faire des photos comme ça. On a fait des photos romantiques comme lorsque l'on trinque avec notre champagne à la tour Eiffel. C'est vrai que c'est des photos que l'on pourrait faire en couple", avait-elle poursuivi. La belle blonde de 26 ans a reconnu qu'elles étaient "très très proches" et qu'elles avaient déjà dormi ensemble à plusieurs reprises. "Mais il ne s'est jamais rien passé", avait-elle vite précisé.

En mars de la même année, Camille Cerf avait cette fois parlé de la relation particulière qu'elle entretenait avec Iris Mittenaere auprès de Non Stop People. Durant son règne de Miss Univers, la compagne de Diego El Glaoui a dû s'installer à New York. Et elle avait terriblement manqué à son acolyte : "Les retrouvailles avec elle ont été pleines de larmes, de joie, parce que c'est vrai qu'Iris est quelqu'un qui me touche. Elle m'émeut beaucoup. Je l'aime vraiment très fort, donc j'étais ravie de la retrouver. En plus, j'ai eu le droit à une petite déclaration d'amour. Je suis hyper émotive avec Iris, je ne sais pas pourquoi. On a une relation qui ne s'explique pas."

Iris Mittenaere avait également répondu aux rumeurs, lors d'un entretien pour TV Grandes Chaînes, en juillet 2017. "Ça nous a tellement fait rire ! On adore raconter ça aux gens, on en joue, on en rigole. Il n'y aurait aucun mal à être en couple, mais non, nous ne le sommes pas", avait-elle déclaré. De quoi définitivement mettre un terme aux ragots.