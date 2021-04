Camille Cerf, grosse frayeur en voiture : "Heureusement que Roméo n'était pas dans le coffre !"

Alors qu'elle se rendait au shooting photo de sa prochaine campagne Pomm'Poire, Camille Cerf s'est fait une belle frayeur en voiture. Ce 26 avril 2021, Miss France 2015 s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques photos de son accident matinal alors qu'elle était au volant de sa petite Peugeot 108.

"Je vais être un peu en retard au shooting @pommpoire", l'ex-reine de beauté a-t-elle écrit le temps d'une Story relayée lundi. Sans donner plus de détails sur les circonstances de l'accident, manifestement survenu sur une voie rapide, Camille Cerf a d'abord dévoilé une photo de l'avant de sa voiture embouti, avant de partager un cliché de l'arrière, bien plus touché. "Heureusement que Roméo n'était pas dans le coffre", a-t-elle ajouté en légende de la photo, montrant la lunette arrière complètement cassée. Le Roméo de la jolie blonde n'est autre que son petit chien, un Loulou de Poméranie (ou Spitz nain), qui partage sa vie depuis plus d'un an (voir diaporama).

Plus de peur que de mal pour Camille Cerf, puisque la Lilloise de 26 ans a pu malgré tout rejoindre la séance photo de sa marque de lingerie. "Tout est bien qui finit bien, je suis finalement arrivée dans un lieu de shooting plutôt pas mal. Ça valait le coup d'arriver quand même." Effectivement, les nouveaux sous-vêtements Pomm'Poire seront mis en scène autour d'une jolie piscine d'intérieur donnant sur un jardin. Comme pour chaque campagne de la marque, les mannequins qui poseront avec Camille Cerf ne sont pas des modèles professionnels, mais des clientes de la griffe sélectionnées sur concours.