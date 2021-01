Camille Cerf au naturel : "J'ai de la cellulite, il n'y a rien de grave..."

Déjà plus de cinq ans que Camille Cerf a été couronnée Miss France. C'était en 2015, et aujourd'hui elle reste l'une des plus belles reines de beauté pour beaucoup. Mais son physique ne fait pas toujours l'unanimité. Lors d'un entretien accordé au site Livealike.fr en marge de sa collaboration avec la marque de lingerie Pomm'Poire, la jolie blonde de 26 ans fait des confidences sur ses complexes et sa silhouette.

Questionnée sur d'éventuels conseils qu'elle peut prodiguer aux femmes qui ont du mal à accepter leur corps, Camille Cerf fait le parallèle avec son propre cas. "Ce n'est parfois pas évident, mais pourquoi ne pas s'inspirer de femmes qui ont la même chose ? Par exemple, moi j'ai pas mal de vergetures, j'ai mis du temps à les trouver belles, confie-t-elle. C'est en voyant mes amies avec des vergetures que je me suis rendue compte que cela ne les rendait pas moins belles, loin de là. Ça raconte une histoire, ça ajoute du relief."

"Je vois que j'ai de la cellulite et il n'y a rien de grave"

Et de poursuivre : "Je suis le compte The body optimist sur Instagram et ils mettent en avant les formes et les vergetures, les photos sont jolies. Cela montre que l'on n'est pas seules avec ces défauts. Je trouve que tous les corps sont beaux, il faut juste se sentir bien."

Mais alors même si elle a eu du mal à accepter son corps et ce qu'elle peut considérer comme des défauts physiques, Camille Cerf semble enfin en paix. "Pomm'poire m'a beaucoup aidé à m'accepter car je fais les shootings avec les égéries. Ces photos sont sans aucune retouche. J'ai dû donc m'habituer à la vision de mon corps en photo. Au quotidien, l'idée c'est de ne pas avoir peur de regarder son corps ni de se toucher, explique la grande copine d'Iris Mittenaere, également ex-Miss France et même ex-Miss Univers. Je me mets de la crème tous les jours, je touche mes cuisses, je vois que j'ai de la cellulite et il n'y a rien de grave. Le tout c'est de s'approprier son corps et de se regarder. On lui fait du bien et il nous le rend."

En bref, prendre la pose en lingerie a beaucoup aidé Camille Cerf dans l'acceptation de soi. Un grand pas pour celle qui a un temps été critiquée sur son physique. Pour rappel, la Miss n'était pas assez mince aux yeux de certains...