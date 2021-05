Camille Cerf en couple : son chéri mannequin et acteur démasqué, découvrez ses photos !

Maintenant qu'elle a officialisé son couple avec un mystérieux beau blond, Camille Cerf ne se prive plus de confidences. Il y a quelques jours, elle révélait par exemple la drôle de façon dont ils se sont rencontrés, à savoir sur les réseaux sociaux ! Et oui, c'est d'ailleurs le jeune homme qui s'est glissé dans les messages privés de la reine de beauté pour l'approcher. "En parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés", a-t-elle raconté en story Instagram.

Et en effet, Camille Cerf et son chéri semblent inséparables et multiplient depuis les sorties en amoureux. Toutefois, notre Miss France 2015 se garde encore de le présenter à sa communauté et n'a pour l'heure dévoilé que des photos de lui prises de loin ou ne révélant que sa longue chevelure blonde. Mais, après enquête, Purepeople.com a été en mesure de retrouver sa trace !

L'homme qui fait désormais battre le coeur de Camille Cerf s'appelle Théo Fleury et évolue dans le milieu du mannequinat. Sur sa page Instagram, le beau gosse partage souvent les résultats de ses shootings, lesquels font sensation auprès des internautes et surtout auprès de sa célèbre petite-amie. Cette dernière ne manque d'ailleurs jamais de laisser de petits commentaires sous forme d'émojis amoureux. Théo Fleury s'est également essayé à l'acting en jouant dans le court-métrage Inséparable, réalisé par Steve Duchesne et sorti en 2019.

Pour ne plus laisser de place au doute quant à la nature de leur relation, Théo et Camille Cerf ont tous deux posté des images de leur récente visite au Mont Saint-Michel !