Camille Cerf en couple avec Théo Fleury : ils officialisent à Roland-Garros

La journée du dimanche 13 juin 2021 n'a pas été marquée que par la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. Camille Cerf y était également présente avec son nouveau compagnon Théo Fleury. L'occasion pour le joli couple d'officialiser et de poser ensemble pour la première fois.

Si Camille Cerf et Théo Fleury se fréquentent depuis plusieurs mois, ils n'avaient jamais assisté ensemble à un événement officiel. Fin avril, la sympathique Miss France de 26 ans avait évoqué sa nouvelle romance pour la première fois, après avoir été victime d'un accident de voiture ! Et début mai, elle était passée à la vitesse supérieure en se dévoilant au lit avec son nouveau compagnon. D'après son site internet, le séduisant blond de 30 ans travaille comme mannequin et comédien.

Les deux amoureux n'étaient pas le seul couple présent pour assister à la clôture de Roland-Garros. Dans les tribunes, les spectateurs ont également pu croiser Jean Dujardin et Nathalie Péchalat, mais également Teddy Riner et sa femme Luthna Plocus.

Rien n'arrête Novak Djokovic. Le Serbe de 34 ans a remporté hier la finale en 5 sets (6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) face au nouveau chouchou du public, le Grec Stefanos Tsitsipas. Le N.1 mondial a bataillé en 4h11 pour s'offrir son 19e titre en Grand Chelem. Novak n'est donc plus qu'à une victoire de Roger Federer et Rafael Nadal dans la course au nombre de trophées en Grand Chelem. 5 ans après sa première victoire à Roland-Garros, en 2016, il devient également le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter au moins deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem.

La dernière journée du tournoi a également été marquée par le nouveau triomphe de Barbora Krejcikova lors de la finale du double dames. La Tchèque de 25 ans, associée à sa compatriote Katerina Siniakova, a en effet remporté la finale du double féminin (6-4, 6-2) face au duo américano-polonais Bethanie Mattek-Sands et Iga Swiatek. La veille, la championne avait remporté la finale en simple face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. C'est la première fois depuis l'année 2000 (et une certaine Mary Pierce !) qu'une joueuse remporte les deux finales du tournoi français.