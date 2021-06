Jean Dujardin et sa femme Nathalie Péchalat complices avec Mel Gibson à Roland-Garros !

Alors que la jauge de spectateurs autorisés dans l'enceinte de Roland-Garros a pu évoluer à la hausse, on repère nettement plus de fans de petite balle jaune ces derniers jours. Lors de la finale femmes, les VIP étaient ainsi très nombreux et, ce dimanche 13 pour la finale hommes, il faut s'attendre à la même chose. On a déjà pu voir Jean Dujardin.

C'est tout sourire, sur le photocall du village des Internationaux de France que Jean Dujardin a été vu, prenant la pose avec plaisir et décontraction pour les photographes. Le populaire acteur de 48 ans, attendu au cinéma dans deux cartons assurés OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ainsi que Présidents, était vêtu à la cool en polo Lacoste et affichait un large sourire pour cette sortie sportive en compagnie de sa femme Nathalie Péchalat. La présidente de la Fédération française des sports de glace, âgée de 37 ans, avait laissé son bébé entre de bonnes mains pour cette nouvelle et rare sortie en amoureux. Le couple a accueilli une petite fille prénommée Alice en février dernier. Les époux étaient déjà les parents de Jeanne née en 2015.

Jean Dujardin et sa femme ont notamment posé en compagnie de l'acteur américain Mel Gibson, invité de luxe de cette finale hommes. L'acteur de Braveheart a pu quitter le sol américain en dépit de la pandémie de coronavirus et passer les frontières françaises car il est en déplacement pour le travail. En effet, depuis le début du mois de juin il tourne à Paris son prochain film intitulé On The Line sous la direction de Romuald Boulanger. Un film dans lequel il donne notamment la réplique à Nadia Farès, repérée à ses côtés à Roland-Garros.

Sur le court Philippe Chatrier, la finale hommes de cette nouvelle édition de Roland-Garros oppose le Serbe Novak Djokovic au Grec Stéfanos Tsitsipás. Un combat qui s'annonce titanesque !