Roland-Garros : Amel Bent et Vitaa hilares, Elodie Gossuin tendre avec son mari pour la finale dames

Roland-Garros 2021 touche à sa fin. Ce 12 juin, le court Philippe Chatrier accueillait la finale femmes entre Barbora Krejčíková et Anastasia Pavlyuchenkova. Pour l'occasion, les spectateurs étaient nombreux - dans la limite de la jauge autorisée en ces temps de pandémie - pour assister au match.

Au lendemain des demi-finales hommes, notamment marquées par l'élimination surprise de l'Espagnol Rafael Nadal après un combat incroyable contre le Serbe Novak Djokovic, place donc à la finale femmes. Et, dans les allées et les gradins du tournoi de terre battue, il fallait compter sur plusieurs personnalités. On a ainsi pu voir la chanteuse Amel Bent, en tenue estivale légère pour affronter les chaudes températures, avec sa complice et consoeur Vitaa. Les deux femmes, qui avec Camélia Jordana ont récemment sorti un album conjoint intitulé Sorore, ont pris la pose avec plaisir et décontraction. Vitaa a aussi posé avec le producteur Saïd Boussif.

Il fallait aussi compter sur le chef Jean-François Piège, Elsa Zylberstein, Alice David, Mathieu Forget qui a montré ses talents d'acrobate ou encore Charlotte Gabris... L'ancienne Miss France devenue animatrice radio Elodie Gossuin était elle aussi présente, savourant un moment en amoureux avec son mari Bertrand, sans leur quatre enfants !

Tous ont pu applaudir la rencontre entre les deux joueuses, qui s'est déroulée en trois sets et 1H58 de temps. C'est finalement la Tchèque Barbora Krejčíková, âgée de seulement 25 ans, qui l'a emporté et remporté la coupe. "C'est vraiment difficile de trouver les mots, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive, je n'arrive pas à croire que je viens de gagner un tournoi du Grand Chelem", a soufflé la lauréate. Elle a reçu le trophée Suzanne-Lenglen des mains d'une légende du tennis Martina Navratilova, Tchécoslovaque devenue Américaine, qui s'est imposée deux fois à Paris (1982, 1984).

Avec cette victoire majeure, Barbora Krejčíková va atteindre lundi le 15e rang WTA, le meilleur classement de sa carrière.