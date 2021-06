Pierre-Hugues Herbert jeune papa, comblé avec Julia : qui est-elle ?

Accompagnant son compagnon sur tous les tournois, Julia doit composer avec la préparation physique et mentale de Pierre-Hugues, notamment avant ses matchs. "La veille du match, on est au restau, tout va bien et à 22 heures, c'est fini, il est dans sa bulle. Le matin, c'est bonjour et il ne parle pas au petit déj et, deux heures avant le match, je ne le vois plus, il a coupé son téléphone et il est dans les vestiaires", raconte-t-elle.

Pour la finale de son amoureux, Julia devrait être dans les tribunes pour le supporter, en espérant que l'issue soit aussi heureuse que leur vie de couple !