Roland-Garros : Julien Clerc et sa femme admiratifs, Tony Parker et sa belle Alizée aussi, les VIP se régalent

Une journée de compétition qui en donnait pour son argent ! Le 11 juin 2021, le tournoi parisien de Roland-Garros a offert aux spectateurs deux magnifiques affiches. De quoi ravir les stars qui étaient nombreuses à profiter du spectacle, lequel s'est poursuivi au-delà de 23H, les organisateurs ayant eu en dernière minute une dérogation de l'Elysée !

Sur le central, il fallait d'abord compter sur la demi-finale opposant l'Allemand Alexander Zverev au Grec Stéfanos Tsitsipás, lequel l'a finalement emporté en cinq sets au bout de 3H37 de match. Puis, c'était sans conteste le duel le plus attendu entre l'Espagnol Rafael Nadal - victorieux sur la terre battue parisienne à 13 reprises ! - et le Serbe Novak Djokovic. Le match s'est joué en quatre sets et, après pas moins de 4H11 de combat, c'est finalement le numéro 1 mondial qui a sorti Rafa !

La rencontre, qui allait déborder de l'heure officielle du couvre-feu fixée à 23h, a pu se dérouler jusqu'au bout en présence des spectateurs présents qui avaient crié quelques minutes auparavant "On partira pas !" suite à une dérogation accordée en urgence par l'Elysée à fait savoir Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis. Quelques jours plus tôt, le public avait été évacué et cela avait donné lieu à une polémique.

Cette journée de tennis a été saluée par diverses stars. On a vu le chanteur Julien Clerc attentif et admiratif des joueurs en compagnie de sa femme Hélène, tout comme l'ancien basketteur Tony Parker aux premières loges avec sa chérie Alizée Lim. Il fallait également compter sur la présence de Stéphane Freiss, Yvan Attal, Elie Chouraqui et son fils César, Raphaël Carlier aka Carlito et sa femme Erika Fleury, Jean-Paul Enthoven ou encore Jean-Claude Blanc et sa femme, Gad Elmaleh et son fils Noé, Victoria Monfort, Antoine Arnault, Thomas Sotto, Björn Borg avec sa femme Patricia Östfeldt et son fils Leo...