McFly et Carlito : Concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, la vidéo après leur pari remporté

Conscient qu'une partie de la communication présidentielle doit se faire sur les réseaux sociaux pour, notamment, toucher les plus jeunes, Emmanuel Macron n'hésite pas à utiliser Twitter ou Snapchat pour distiller ses messages. Cette fois, c'est sur Youtube qu'on le retrouve dans un improbable concours d'anecdotes avec les populaires youtubeurs McFly et Carlito. Ces derniers avaient gagné un pari lancé par le chef de l'Etat en pleine crise sanitaire.

Ce dimanche 23 mai 2021, sur leur chaîne Youtube suivie par 6,5 millions d'abonnés, McFly et Carlito ont donc posté la tant attendue vidéo de leur rencontre avec le président de la République. Au menu ? Un concours d'anecdotes simple : chaque camp en raconte, à charge à l'adversaire de dire si elles sont vraies ou fausses. Blagues autour du foot notamment sur la rivalité OM et PSG, appel à Kylian Mbappé - ce dernier a répondu au coup de téléphone du président et lui a dit qu'il était impossible qu'il signe à l'OM - concert de métal dans les jardins l'Elysée... il y en avait pour tous les goûts. Mais, à l'issue de cette rencontre, ils ont fait match nul (4-4) et chacun s'est engagé à un gage.

Pour le mari de Brigitte Macron, c'est un "petit cadre" photo avec les visages des youtubeurs présent lors d'une prise de parole, "lors du 14 juillet, ou une autre", comme l'a rappelé Carlito. Pour les deux youtubeurs, monter à bord d'un avion de la patrouille de France lors des cérémonies du 14 juillet.

La vidéo s'achève sur une séquence inattendue dans les jardins de l'Elysée d'un "concert privé" comme le dit Carlito, pour les deux youtubeurs et le chef de l'Etat assis devant le groupe de metal Ultra Vomit (originaire de Nantes) avec une version furieuse de la comptine Une souris verte. Quelques heures à peine après sa mise en ligne, la vidéo cumulait déjà plus de 2 millions de vues ! De quoi faire augmenter la côte de popularité du président auprès de la cible jeune ? Réponse aux prochaines élections...