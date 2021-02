McFly et Carlito défiés par Emmanuel Macron : leur vidéo gestes barrières est arrivée !

Après avoir demandé à des influenceuses beauté et maquillage - via le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal - de faire la promotion des vaccins, Emmanuel Macron a eu une toute nouvelle idée très étonnante afin cette fois de promouvoir les gestes barrières : lancer un défi aux Youtubeurs McFly et Carlito (forts de plus de 6 millions d'abonnés sur leur page). Leur challenge ? Réaliser une vidéo qui rappelle la nécessité des gestes barrières. Si cette vidéo recueille plus de dix millions de vues sur YouTube, le président a promis d'accueillir les influenceurs à l'Elysée afin de faire un concours d'anecdotes avec eux. Le défi a bien sûr été relevé par McFly et Carlito qui ont partagé, comme annoncé, leur vidéo dimanche 21 février 2021, à 10 heures.

Dans cette vidéo baptisée Je me souviens, on peut découvrir les deux influenceurs avouer tout d'abord qu'ils ne sont pas irréprochables concernant les fameux gestes barrières. "J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer... J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin... J'en peux plus de ce masque, j'ai peur de manquer de patience", chante l'un des Youtubeurs. Malins, ils essayent également au cas où de bénéficier, avec humour, de certaines faveurs de la part du président : "Si tu pouvais faire sauter mes amendes, et une place en crèche pour mon neveu Maxence..." Point culminant de cette vidéo, on peut apercevoir le président Emmanuel Macron reconverti en soleil du dessin animé Télétubbies. "Éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris en voiture quand on est proches" sermonne le chef de l'Etat. Une heure après la diffusion sur Youtube, cette vidéo comptait déjà 500 000 vues.

Le gars essaye de faire de l'ombre à Feuille-Man ?

Un peu troublé par ce nouveau défi lancé par Emmanuel Macron, Pierre Niney a réagi sur Twitter en écrivant : "Le gars essaye de faire de l'ombre à Feuille-Man ?" Pour rappel, l'acteur avait été l'invité des Youtubeurs en janvier 2021 et avait explosé leurs records d'audience avec son sketch de Feuille Man. Cette vidéo avait recueilli près de 7,7 millions de vues sur Youtube, meilleur score pour la chaîne de McFly et Carlito.