Novak Djokovic marié à Jelena : le couple a failli se séparer

Jelena Djokovic était aussi en pleine introspection. "Je me demandais comment élever un enfant [leur fils aîné Stefan, né à Nice en octobre 2014, NDLR] pour qu'il suive les traces de son père qui cherche constamment à s'améliorer et à avoir des résultats. Novak est déjà un personnage historique, vous savez, et à 30 ans, et j'ai cet enfant et je dois faire quelque chose de spécial. C'est comme ça que j'ai commencé à y réfléchir et ça a fait de moi une maman très angoissée. Ça m'a détruite. En plein milieu de Wimbledon, j'ai décidé de partir pour un voyage spirituel en Equateur. Et c'était magnifique et très important pour moi", s'est-elle souvenue.

Les Djokovic n'avaient alors pas complètement vu la lumière au bout du tunnel. En 2018, un Novak remis d'une opération au coude songe à arrêter le tennis après une désillusion ; il sort au deuxième tour de l'Open de Miami, s'inclinant face au Français Benoît Paire.

"Il m'a dit qu'il arrêtait, c'est la vérité. C'était une défaite terrible. Et ensuite, il nous a rassemblés et nous a dit : 'C'est fini.' Je lui ai répondu : 'Quoi ?' Et il a continué : 'Vous pouvez parler à mes sponsors. Je veux être clair avec eux. Je ne sais pas si je m'arrête pendant six mois, un an ou pour toujours'", avait confié Jelena à Graham Bensinger.

Depuis, son époux a remonté la pente et remporté d'autres titres. Il a même battu un record, celui du plus grand nombre de semaines passées à la première place du classement ATP.