Novak Djokovic : Un mannequin payé une fortune pour coucher avec lui et détruire sa carrière

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, est l'objet de toutes les attentions dans son pays natal. Sauf que les raisons sont loin d'être sportives ! Marié depuis 2014 avec sa femme Jelena, le sportif a tout pour être comblé côté coeur. Papa d'un petit Stefan et d'une petite Tara, tout semble aller au mieux pour la petite famille, installée à Monaco.

Sauf qu'une interview donnée par un mannequin serbe au magazine Svet Scandal vient semer le trouble. La jeune fille raconte qu'un inconnu lui a proposé une importante somme d'argent en échange d'un service pour le moins étrange. La jeune fille devait séduire le joueur serbe de 33 ans et filmer leurs ébats.

Une somme qui fait réfléchir

Et la somme promise a de quoi faire réfléchir : 60 000€, rien que ça ! Dans un premier temps sceptique et pensant à une blague de mauvais goût, la mannequin finit par comprendre que toute cette machination est bel et bien réelle. Dans le plan détaillé par son interlocuteur, la mannequin qui répond au nom de Natalija Scekic, devait emmener le tennisman dans un endroit intime afin de pouvoir filmer la scène. Quant aux motivations de l'individu, les médias serbes semblent convaincus qu'il souhaitait entacher la réputation du sportif.

Face à cette proposition pour le moins indécente, la jeune fille n'hésite pas longtemps. "Je me suis sentie offensée, humiliée même. Ils préparaient vraiment un plan machiavélique", assure-t-elle. Ne tenant plus face à cet individu mal intentionné, elle décide de partir sur le champ. "J'espère qu'ils ne trouveront pas une fille qui accepte de faire ça", conclut-elle.

On imagine qu'après ces révélations, Novak Djokovic sera sur ses gardes, car nul doute qu'un scandale pareil aurait l'effet d'un séisme pour sa famille et lui. De son côté, le sportif n'a pour le moment fait aucun commentaire concernant cette sombre histoire, lui qui clamait il y a encore quelques mois tout l'amour qu'il porte à sa femme Jelena.