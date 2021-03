Novak Djokovic : Fiesta et bain de foule malgré la pandémie, nouvelle polémique en vue...

Novak Djokovic a contracté la Covid-19 l'été dernier, mais ne craint toujours pas les bains de foule ! Il en a pris un nouveau cette semaine, dans sa ville natale. Belgrade a tenu à célébrer son champion, entré dans l'Histoire du tennis...

311 semaines, soit un peu plus de 71 mois et près de 6 ans ! C'est le temps que Novak Djokovic a passé à la première place du classement ATP des meilleurs joueurs de tennis de la planète. Le Serbe âgé de 33 ans et récent lauréat de l'Open d'Australie devance son homologue Roger Federer (n°1 mondial pendant un total de 310 semaines) et la légende américaine Pete Sampras (286 semaines). Il a célébré ce nouveau record dimanche 8 mars 2021 dans la capitale de la Serbie, où des centaines de fans attendaient de le voir.

Drapeaux de la Serbie, fumigènes et même un spectacle de lumières (avec projection de son visage sur des façades) étaient au programme de ce rassemblement devant le Novak Cafe & Restaurant, nom de l'établissement de Novak Djokovic. Le joueur de tennis s'est emparé d'un micro et s'est exprimé devant une foule en liesse et des spectateurs désireux d'immortaliser cette nuit mémorable. De quoi créer la polémique alors que la pandémie bat toujours son plein. Le sportif sait pourtant que le virus peut causer des dégâts...