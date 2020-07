Novak Djokovic positif au coronavirus : il réagit aux critiques

Après l'annulation de la suite du tournoi, l'heure est venue de trouver des responsables. Srdjan Djokovic, le père de Novak, a rejeté la faute de la contamination de son fils sur Grigor Dimitrov, sans le nommer directement. "Nous ne savons pas où il l'a attrapé, mais il l'a eu. Il t'a fait beaucoup de mal à toi (Novak), à la Croatie, à la Serbie et à ma famille. Il aurait dû être testé dans son pays d'origine", avait-il déclaré à la chaîne télévisée croate RTL. Dimitrov fut le premier contaminé lors de l'Adria Tour.

Son manager, Georgi Stoimenov, a rejeté la faute sur l'organisation de l'événement : "Les organisateurs de l'événement sont les seuls à avoir la responsabilité du protocole sanitaire du tournoi et celle de créer les règles à suivre. Grigor a strictement respecté toutes les règles imposées par les organisateurs et les lois et règlements existants lors du passage de la frontière entre la Bulgarie, la Serbie et la Croatie."

La Serbie, secouée par une vague de manifestations contre le président Aleksandar Vucic, a appliqué des restrictions différentes des autres pays de l'Europe s'agissant du coronavirus. Les rassemblements n'y ont jamais été interdits. Ainsi, les joueurs et joueuses de l'Adria Tour ont partagé des accolades sur le court, ont dîné ensemble et joué au foot ou au basket, avec contacts. Certains, dont Novak Djokovic, Alexander Zverev et Grigor Dimitrov ont même été aperçus dansant torse nu en boîte de nuit.