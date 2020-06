Novak Djokovic touché par la Covid-19 avec sa femme, il présente ses excuses

Après trois mois d'interruption, le sport reprend progressivement ses droits. Une fête pour des milliards de passionnés, qui se poursuivra sans Novak Djokovic. Le tennisman a contracté le virus lors de son tournoi d'exhibition en Serbie. Son épouse Jelena est également contaminée.

La nouvelle, Novak Djokovic l'a annoncée lui-même, par un communiqué publié par l'organisation de son tournoi de tennis, l'Adria Tour, au cours duquel il a attrapé le Covid-19. L'actuel n°1 mondial écrit : "Nous nous sommes fait tester dès notre arrivée à Belgrade [en provenance de Marbella, où la petite famille était confiné, NDLR]. Mon résultat est positif, comme celui de Jelena, alors que les résultats de nos enfants [Stefan et Tara, 5 et 2 ans, NDLR] sont négatifs."

"Notre tournoi avait pour objectif d'unir et de partager un message de solidarité et de compassion dans la région. Le tournoi a été créé pour aider les joueurs de tennis du sud-est de l'Europe, confirmés ou prometteurs, à accéder à de la compétition pendant que les différents tournois sont interrompus à cause du Covid-19, ajoute l'athlète de 33 ans et dernier lauréat du tournoi de Wimbledon. Nous avons organisé le tournoi au moment où le virus s'était affaibli, en croyant que toutes les conditions étaient réunies pour l'accueillir. Malheureusement, il est toujours présent et c'est une nouvelle réalité à laquelle nous faisons face à avec laquelle nous apprenons à vivre. Je suis extrêmement désolé pour chaque cas individuel d'infection. J'espère que ça ne compliquera les conditions de santé de personne et que tout le monde ira bien. Je reste en isolement volontaire pour les 14 prochains jours, et passerai un nouveau test dans 5 jours."

Trois autres joueurs participant à l'Adria Tour, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, ont également contracté le Covid-19. Le tournoi a été annulé.