Kate Middleton : Sa dernière paire de chaussures à petit prix

Lors de la finale homme du tournoi de Wimbledon, remportée par le Serbe Novak Djokovic le 14 juillet 2019, Kate Middleton occupait un rôle de premier plan en tant que marraine royale de l'événement. Au côté du prince William, la duchesse de Cambridge s'est illustrée dans les gradins, mais il aura fallu attendre la remise des trophées pour découvrir sa paire de chaussures. Un modèle à petit prix !

Pour accompagner sa jolie robe bleue Emilia Wickstead, la Britannique de 37 ans avait opté pour des talons hauts et carrés nude baptisés Nicholes. Un modèle passe-partout élégant et plutôt confortable qui se révèle être accessible puisqu'il vient de chez Aldo. Une paire bientôt en rupture de stock sur ASOS, au prix de 82,99 euros, mais que les fans de Kate Middleton pourront retrouver dans une version moins haute sur le portail français de la marque. Ces talons Aldo sont plus abordables que l'autre paire nude chérie de la duchesse de chez L.K.Bennett, à 216 euros, dont il reste encore quelques paires actuellement en soldes.