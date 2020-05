Novak Djokovic brise le confinement pour un tennis... Bel imbroglio !

Novak Djokovic est confiné à Marbella, en Espagne, depuis deux mois. Le tennisman serbe de 32 ans, sa femme Jelena - à qui il est marié depuis 2014 - et leurs deux enfants, Stefan (5 ans et demi) et Tara (2 ans et demi), n'ont cessé de passer de bons moments ensemble, documentés sur le page Instagram de Novak Djokovic. Pour occuper son temps et entretenir le lien si particulier qui le lie à ses millions de fans, le numéro un mondial a également pris l'habitude d'organiser des live avec d'autres joueurs. Dernière invitée en date, la Russe et jeune retraitée Maria Sharapova. Mais rien de tout cela n'a pu effacer l'envie de retourner sur les courts.

Lundi 4 mai 2020, Novak Djokovic a repris l'entraînement alors que l'Espagne n'autorise pas encore les sportifs à retourner dans des centres d'entraînement. En effet, le gouvernement espagnol accepte bien qu'il s'entraîne, mais pas dans des structures collectives. Or, c'est bien dans un centre d'entraînement de Marbella que le Serbe s'est entraîné, une séance qu'il a filmée et diffusée sur Instagram. Il s'est ainsi dévoilé sur une très belle terre battue, tenant son téléphone dans une main et sa raquette dans l'autre. "Tellement heureux de jouer sur de la terre battue... En fait, juste un peu avec mon téléphone dans les mains. Je ne le recommande pas aux moins de 18 ans", a-t-il commenté en légende, avec une pointe d'humour.