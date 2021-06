Rafael Nadal de nouveau chevelu : le prix de sa greffe de cheveux

Rafael Nadal a tout pour lui : la notoriété, un palmarès incroyable, une très jolie femme et même une fortune colossale. Mais, malgré tout cela, le joueur âgé de 35 ans faisait une fixette sur un détail qui semblait lui poser problème dans sa vie : la perte de ses cheveux. Ni une ni deux, il a trouvé la parade.

En effet, comme le rapporte le site espagnol El Mundo, Rafael Nadal a choisi de subir une greffe des cheveux en 2016 alors que le haut de son crâne commençait à sévèrement se dégarnir. Ce n'était pas pour rien qu'il portait régulièrement un bandeau sur les courts et lors des conférences de presse. Il a fait un passage par une clinique spécialisée de Madrid - lui-même est originaire de l'île de Majorque - afin d'avoir recourt à une micro-transplantation folliculaire. Il faut comprendre par là qu'on a implanté au multiple lauréat du tournoi de Roland-Garros des milliers de cheveux.

Rafael Nadal avait été contraint de se couper les cheveux avant son opération de chirurgie esthétique laquelle aurait duré dix heures au total, sur deux séances ! Il a été mis sous anesthésie locale et on lui a implanté 4500 cheveux. Selon les informations de El Mundo, les effets escomptés ne devaient porter leurs fruits qu'au bout de six mois. Et tout cela avait bien sûr un coût : le sportif aurait réglé une note entre 6000 et 9000 euros. Une broutille pour celui qui affiche 124 millions de dollars de gains en tournoi.

Ce vendredi 11 juin 2021, les plus curieux - et les autres - pourront essayer de se faire une idée de la réussite de la greffe du champion espagnol puisqu'il affrontera le Serbe Novak Djokovic lors de la demi-finale hommes de Roland-Garros. A noter que Rafael Nadal a déjà remporté le tournoi parisien de terre battue à 13 reprises !