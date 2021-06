Amir : Sortie avec sa femme Lital à Roland-Garros et petite entorse au règlement

Mercredi 9 juin 2021, le tournoi parisien de terre battue Roland-Garros offrait une belle affiche à l'occasion des quarts de finale hommes et femmes. L'occasion pour les quelques milliers de spectateurs autorisés à se réunir dans les gradins de vibrer avec les joueurs. C'était le cas de plusieurs stars, dont Amir.

Grand adepte de tennis, Amir ne manque jamais une occasion de se rendre à Roland-Garros, même quand il est en mauvaise posture. Cette année, en dépit d'une jauge réduite à 5000 places - qui passait à 13 000 dès le 9 juin avec l'allégement progressif des restrictions sanitaires - le chanteur de 36 ans était donc de retour et très heureux. Il a été vu dans les tribunes, tout sourire, partageant ce petit plaisir simple d'applaudir les joueurs en compétition en compagnie de sa charmante épouse Lital et de son père.

L'interprète des tubes J'ai cherché, On verra bien ou encore La Fête a fait une petite entorse au règlement en baissant de temps à autre son masque de protection contre le coronavirus, notamment pour faire des selfies avec sa dulcinée. Pas de quoi fouetter un chat même si le service de sécurité du tournoi est vigilant sur ce point, Capucine Anav pouvant par exemple en témoigner, elle qui a été rappelée à l'ordre l'an passé à plusieurs reprises...

Cette nouvelle journée de sport était marquée par une nouvelle polémique - après celle autour de Naomi Osaka et le coup de gueule de Daniil Medvedev - mais, cette fois, les organisateurs de Roland-Garros pouvaient difficilement être tenus pour responsables. En effet, le public du court Philippe Chatrier a été invité à deux reprises à quitter l'enceinte entre 22H30 et 22H45, en raison du couvre-feu porté à 23H qui allait démarrer. Malheureusement, nombreux étaient ceux à vouloir voir jusqu'au bout le match opposant Novak Djokovic à Matteo Berrettini et ils l'ont fait savoir en scandant des "On va rester ! On a payé !" rapporte l'AFP. A 22h55, le jeu a été interrompu et les joueurs ont brièvement quitté le court pour que le public évacue complètement, la sécurité ayant été obligée d'intervenir.

"Il y a tout eu dans ce match. Des chutes, du public, plus du tout de public, une interruption. Je me suis juste senti sous tension en permanence. Je pense que j'avais raté plusieurs occasions de finir le match dans le troisième set", a confié Novak Djokovic, victorieux, rapporte Eurosport. En demi finale, vendredi 11 juin, il affrontera Rafael Nadal.