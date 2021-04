Amir, mari et papa comblé avec Lital : mots d'amour et rare photo de famille

Ce 19 avril 2021 est un jour de fête pour Amir : son épouse Lital célèbre son anniversaire ! Un heureux événement pour lequel le chanteur s'est saisi de son compte Instagram. L'occasion pour lui de partager quelques photos de couple, mais surtout, d'adresser une touchante déclaration d'amour à sa moitié. En juillet prochain, les amoureux fêteront leurs sept ans de mariage.

"De nous deux c'est toi la plus sage, la plus constante, la plus marrante, clairvoyante et de loin la plus belle... De nous deux c'est toi la plus forte, la plus sensible, la plus charmante et la plus entière. Mais moi ? De nous deux je suis vraisemblablement le plus chanceux. De t'avoir. Depuis presque dix ans. Trois fois rien. Joyeux anniversaire", l'interprète de 36 ans a-t-il écrit sur le réseau social. Pour accompagner son message, Amir a dévoilé plusieurs photos à deux, mais également un cliché laissant voir son fils (voir diaporama).

En février 2019, l'auteur-compositeur-interprète franco-israélien est devenu père pour la première fois avec la naissance d'un petit garçon baptisé Mikhaël. Une petite tête blonde qui grandit loin des projecteurs, si ce n'est lorsqu'il fête son anniversaire : "Joyeux anniversaire mon lionceau, ma lumière. On t'aime plus que tout", Amir avait-il partagé sur Instagram à l'occasion des deux ans de son fils.