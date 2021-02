Amir papa : il partage une rare photo de son fils Mikhaël pour son anniversaire !

Il parle si rarement de son fils qu'on l'oublierait presque... mais Amir Haddad est papa depuis maintenant deux ans ! Pudique à l'extrême, le chanteur n'évoque que peu sa famille et son garçon Mikhaël. Le 9 février 2021 sur Instagram, il a toutefois partagé un rare cliché de la chair de sa chair, déguisée en féroce félin pour célébrer l'occasion.. puisqu'il était l'heure de souffler ses bougies. "Joyeux anniversaire mon lionceau, ma lumière, écrit l'artiste en guise de légende. On t'aime plus que tout."

Bien sûr, discrétion oblige, le fils d'Amir Haddad et de Lital apparaît de dos sur ce cliché. Fous d'amour, les tourtereaux se sont mariés le 7 juillet 2014 en Israël et ont accueilli leur premier enfant en 2019. Une aventure folle que le chanteur n'avait jamais envisagée. C'est ce qu'il expliquait en dévoilant son troisième album Ressources fin 2020, dont le titre Ma lumière était dédié à Mikhaël. "Pour l'instant, il est trop petit pour la comprendre, précisait-il à Télé Star. Devenir papa est le plus beau des cadeaux de la vie et j'avais besoin de le témoigner au monde. Mais je n'ai jamais rêvé de devenir papa. Il a fallu que je le devienne pour savoir à quel point j'étais loin de connaître le bonheur."