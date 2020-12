Amir et sa femme Lital : Rentrés en France, les amoureux associent leurs tenues aux NMA 2020

Après un long reconfinement passé avec sa famille en Israël, le chanteur Amir est de retour en France. Il voulait à tout prix participer à la nouvelle édition des NRJ Music Awards, délocalisée de Cannes vers Boulogne-Billancourt. Il était accompagné de son épouse.

Amir a pris la pose sur le photocall de la soirée évènement - chamboulée par la pandémie de coronavirus et qui a donc été contrainte de s'adapter - avec son épouse Lital. Les amoureux très complices avaient eu l'idée d'associer leurs tenues. Résultat, le chanteur et sa belle avaient opté pour des costumes sombres : veste noire croisée à quatre boutons et pantalon ample pour monsieur, et veste bleue foncée simple à trois boutons pour madame. Une fois sur scène, Amir avait troqué sa tenue chic pour un look plus décontracté composé d'un ensemble bleu ciel chemise et pantalon.

Amir était en compétition dans les catégories Meilleur artiste francophone masculin de l'année - un prix remporté par Dadju -, Meilleure performance francophone de la soirée - prix tombé entre les mains de M. Pokora - ainsi que Meilleure chanson française pour le titre La Fête - un prix remporté par Avant toi de Slimane et Vitaa - et, s'il est reparti bredouille, cela n'a pas gâché sa soirée. Sur son compte Instagram, le chanteur âgé de 36 ans a posté un message. "La cérémonie s'est conclue sans trophée pour nous, c'est le jeu, et je l'accepte bien sûr... Mais je ne me vois absolument pas perdant. Ce soir, je célèbre ma chance de vous avoir. Une communauté aimante, puissante, qui se démène journellement sans relâche pour son artiste. Donc pas de trophée, c'est la vie. Mais vous la rendez tellement plus belle ! Merci encore pour tout et bonne nuit !", a écrit Amir.