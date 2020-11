Amir et sa femme Lital : les photos intimes de leur vie avant la célébrité

Amir est un homme éperdument amoureux. Fou de Lital avec laquelle il s'est marié en 2014, l'artiste de 36 ans a connu sa femme en Israël, bien avant d'être célèbre. À l'époque, le jeune homme cherchait à percer dans le milieu de la musique et a notamment participé à des concours, comme la version israélienne de La Nouvelle Star. Finalement, il ne parvient pas à se faire un nom dans son pays et décide de venir en France tenter sa chance. Sa chérie Lital l'accompagne et poursuit sa carrière en tant que décoratrice d'intérieur. Un jour, sur les conseils d'un ami, Amir envoie une vidéo de lui pour participer au casting de The Voice en 2013. Repéré par les producteurs, le jeune homme est sélectionné pour l'émission et connaît un succès immédiat.

Sur le compte Instagram du chanteur, on peut bien sûr voir ses actualités mais en remontant dans le passé, on y découvre des photos beaucoup plus intimes. Certaines datent même de 2011, deux ans avant son passage sur TF1. Le couple, parent d'un petit garçon prénommé Mikhaël (né en 2019), y apparaît plus complice que jamais. Des photos d'une grande intimité et très rares puisqu'aujourd'hui le chanteur est beaucoup plus discret sur sa vie privée.

Interviewé par Gala en 2020 à propos de la sortie de son nouveau disque Ressources, l'artiste avait confié toute l'admiration et tout le respect qu'il porte à son épouse. Dans ce nouvel album, Amir dédie d'ailleurs un titre à Lital baptisé Toi. Il raconte : "Je n'ai jamais ressenti une émotion aussi intensément. Moi, le macho par excellence, je me suis mis à genoux, au beau milieu d'un restaurant, et j'ai mis mon avenir entre les mains de la femme que j'aime. (...) À ce moment-là, je me suis dit qu'un jour, j'en ferais une chanson. Je nous souhaite à Lital et moi de nous aimer le plus longtemps possible et de vieillir ensemble".