Amir marié à Lital : Un "macho par excellence" qui a "changé dans le bon sens"

Après une pause volontaire loin du show-business, Amir est de retour en musique. Le chanteur a sorti le single La Fête, annonciateur de son nouveau disque disponible dès le 16 octobre. Il s'est livré dans les pages du magazine Gala. La notoriété, sa vie de couple, son statut de père, il dit tout.

Alors que le succès peut détruite un mariage, entre Amir et sa femme Lital - à qui il a passé la bague au doigt en 2014 - il n'y a toujours pas d'eau dans le gaz, bien au contraire ! Les amoureux sont toujours fous l'un de l'autre. Sur son nouveau disque, le chanteur consacre même une chanson, sobrement intitulée Toi, à son épouse, qui relate les dessous de sa demande en mariage. "Je n'ai jamais ressenti une émotion aussi intensément. Moi, le macho par excellence, je me suis mis à genoux, au beau milieu d'un restaurant, et j'ai mis mon avenir entre les mains de la femme que j'aime. (...) À ce moment-là, je me suis dit qu'un jour, j'en ferais une chanson", a-t-il raconté. Promesse tenue. "Je nous souhaite à Lital et moi de nous aimer le plus longtemps possible et de vieillir ensemble", a-t-il ajouté.

Très heureux d'avoir pris une pause loin de la folie du show-business - une démarche similaire à celle de ses confrères Vianney et Bigflo et Oli - pour profiter de sa femme et leur petit garçon Mikhaël, né en février 2019, Amir a aussi pu prendre du recul sur sa carrière et son succès. Alors que Lital avait précédemment déclaré qu'il n'avait pas changé même en devant connu et qu'il était resté souriant, modeste et gentil, le chanteur concède toutefois qu'il a tout de même un peu évolué. "Dire que tout est pareil serait embellir la vérité. Ma carrière, ma réussite a forcément eu un impact sur ma personnalité et ma famille. (...) J'ai changé, nous avons changé, mais dans le bon sens. Malgré tous les courants de la vie que nous avons traversés [le couple a notamment quitté Israël pour la France et le chanteur a laissé tomber son métier de dentiste, NDLR], la barque reste solide. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, j'aime encore plus ma femme, car j'ai compris que notre couple est imperméable aux difficultés", a ajouté Amir.

