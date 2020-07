Amir, chirurgien dentaire, intervient sur sa femme Lital !

Rappelons qu'Amir n'a pas le même parcours que tous les autres chanteurs. Tout juste diplômé en chirurgie dentaire, il décide de prendre une année sabbatique pour se consacrer à la chanson. Un choix de vie pas forcément facile à accepter pour sa famille.

"Au départ c'était difficile pour ma famille d'accepter cette nouvelle tournure de carrière parce que j'avais un métier, j'étais dentiste, ça n'a rien à voir, mais ça donnait beaucoup plus d'assurances en termes de qualité de métier, de gagne-pain pour la vie. Et depuis que je les ai "trahis" et que je suis parti n'en faire qu'à ma tête, et chanter, au départ ils avaient du mal à m'encourager", avait confié le chanteur à Voici, en 2017.

Amir a pu profiter du confinement pour passer plus de temps en famille, avec son fils Mikhaël, né en février 2019. "Je suis resté dans mon appartement avec ma femme et mon bébé. Cette période m'a permis de comprendre les valeurs du cocon familial", avait-il confié au Parisien en juin dernier. Cette pause l'avait également mené à dévoiler son nouveau titre, La Fête.