Franck Gastambide, de cancre à surdoué : ses "symptômes de HPI"

Dans un portrait à Libération, Franck Gastambide a raconté sa vie d'avant le cinéma. Le réalisateur de Validé (Canal) évoque ses débuts en tant que dresseur de chiens, en Seine-et-Marne et son enfance à Melun, où sa passion pour les canidés l'a sauvé. "Je pouvais enfin m'exprimer, j'existais. On m'écoutait. J'ai toujours su que j'étais capable de beaucoup de choses", a confié le réalisateur de Taxi 5 à Libération.

En développant sa passion pour les chiens, Franck Gastambide a eu les clés en main pour exploiter son talent au maximum. "J'étais le dernier, mais j'étais un leader en classe. Celui qui tenait des discussions profondes plus longtemps que les autres. On pense souvent que le dernier est un fainéant, mais ce n'est pas ça !", a-t-il ajouté. Plus tard, un diagnostic sera posé : il est dyslexique.

Aujourd'hui, ses passages à la télévision sont remarqués par quelques psychologues, qui d'après l'acteur ont vu en lui des signes d'une grande intelligence. Il posséderait des symptômes de HPI (haut potentiel intellectuel), "le rendant à la fois plus fort, plus vulnérable et plus faible que la moyenne", précisent nos confrères.

Une belle revanche sur la vie pour Franck Gastambide, lui que sa dyslexie handicape encore parfois. "Je fais encore trois fautes par mot, j'ai toujours du mal avec les langues étrangères, je n'ai jamais pu apprendre les tables de multiplication, je ne peux pas réciter l'alphabet d'un seul coup. Ado, j'avais l'impression d'être enfermé dans un corps qui n'était pas le mien, et alors, tout le monde te prend pour l'idiot de service", confiait-il au Parisien.

Génie ou pas, Franck Gastambide cartonne actuellement avec Validé, qui a dépassé les 10 millions de vues sur MyCanal.