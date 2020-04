Hatik (Validé) : Qui est ce rappeur talentueux, interprète d'Apash ?

Bien avant qu'il ne soit le héros de la série Validé (Canal+) de Franck Gastambide, Hatik avait déjà fait ses preuves dans le dur milieu du rap français. Clément Hatik voit le jour en 1992, à Guyancourt (Yvelines), où il écrit ses premiers textes à l'adolescence. Si America 2 – Connaissance et style, sa première mixtape, passe un peu inaperçue, il persévère et sort le projet Chaise pliante, en référence aux chaises qu'on trouve en camping, mais surtout en cité.

"Je voulais installer ma chaise pliante dans plein de quartiers avec des rappeurs que j'apprécie artistiquement et mettre en lumière que la cité ce n'est pas juste la cité selon Hatik", expliquait l'artiste à 78 Actu. Pour la promo, l'originaire du 78 avait disposé plusieurs chaises pliantes dans Paris et ses fans devaient les retrouver, s'y asseoir et poster la photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #InstalleToi. Une chaise pliante, voilà une idée astucieuse pour s'installer coûte que coûte dans le milieu du rap. Cette mixtape est une belle entrée dans le game, avec la reprise de Saïan Supa Crew sur Angela ou encore TVRF.

La compétition, Hatik aime ça. En 2019, le rappeur guyanais a participé au Projet Berlin, sur Dailymotion, où il a dû tourner cinq clips en cinq jours, dans les rues de la capitale allemande. On l'a également vu tout casser dans Rap jeu, génial jeu sur la culture rap porté par Mehdi Maïzi. Hatik a également participé au Hors série Rentre dans le cercle- Tango League 2 de Fianso en août dernier.

Un bosseur enfin reconnu

Apash, le héros de la série Validé, réalisée par Franck Gastambide. Hatik rejoint ainsi la longue liste de rappeurs acteurs, aux côtés de OrelSan, Sadek, Le 6 mars dernier, alors qu'il était en pleine promo de Validé, Hatik a sorti Chaise pliante II, où il a invité Hornet La Frappe sur Binks, Jok'air ou encore Médine. Tout s'enchaîne pour l'artiste de 27 ans, qui obtient alors son premier rôle au petit écran :le héros de la série Validé, réalisée par Franck Gastambide. Hatik rejoint ainsi la longue liste de rappeurs acteurs, aux côtés de JoeyStarr Nekfeu ou encore Sneazzy

La sortie (et le succès) de Validé amène un coup de projecteur mérité sur le talent de Hatik, mis en lumière dans l'album éponyme tiré de la fiction, où il pose avec d'autres rappeurs, de Gims à Larry en passant par S-Pri Noir. Hatik signe même un feat avec Soprano dans Plus rien à perdre.

Lors d'un entretien accordé à Clique, Hatik raconte comment il a percé en quelques semaines grâce à la série. "C'est fou parce que je travaille, beaucoup beaucoup beaucoup. Je suis responsable dans un hôtel et à côté je fais ma musique. Et j'habite dans le fin fond du 78 donc en fait, je fais des nuits de quatre heures. Je vais au taf, puis je vais au studio", déclare-t-il, en expliquant qu'il ne dort pas certaines nuits pour bosser sa musique, qui ne lui "rapportait rien".

D'abord pour des raisons de santé, il quitte son job et entame les castings pour Validé. Après un call-back, Franck Gastambide l'appelle pour lui annoncer la "nouvelle de sa vie" alors qu'il est à la salle de sport. "C'est incroyable, sensation de fou. Je crois que c'est le meilleur jour de ma life", estimait-il alors. On ne peut que lui souhaiter une belle carrière dans la musique, comme à l'écran.

Oriane Alcarini