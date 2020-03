Franck Gastambide et Sabrina Ouazani : retour sur une histoire d'amour discrète

Ce soir, France 2 diffuse Rendez-vous en terre inconnue, à 21 heures, avec Franck Gastambide. Pendant deux semaines, le comédien et réalisateur français a suivi la tribu des Van Gujjar, au nord de l'Inde. L'occasion pour nous de revenir sur sa belle, mais toutefois discrète, histoire d'amour avec Sabrina Ouazani.

Ensemble depuis 2015, Franck Gastambide et Sabrina Ouazani ne sont pas du genre à étaler leur histoire dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Déjà, ils ont mis du temps avant d'officialiser leur couple. Les fans se doutaient de quelque chose depuis la sortie du film Pattaya (2016) et de Taxi 5 (2018), où il la dirigeait. Ça, et leurs apparitions à deux lors de quelques avant-premières.

"J'ai grandi dans des valeurs de pudeur"

Franck Gastambide avait d'ailleurs été plongé dans le plus grand des embarras après une révélation de Laurent Baffie sur ses vacances avec la comédienne . Interrogée par Thierry Ardisson sur son histoire d'amour, Sabrina Ouazani s'en était expliquée. "Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur", avait-elle avancé.

Franck Gastambide, lui, est un peu plus ouvert à l'idée d'évoquer son histoire d'amour. "En vérité, ça me gêne parce que ça la gêne", avait-il lâché dans Touche pas à mon poste (C8). À l'occasion de la sortie de sa série, Validé (Canal), sur le rap français (où Sabrina Ouazani figure également au casting), le réalisateur et comédien s'était confié à Télé-Loisirs . "C'est de loin une des plus grandes actrices françaises. Elle sait absolument tout faire. C'est l'actrice qui m'inspire le plus au monde", s'est-il émerveillé au sujet de sa compagne.

"La suite logique serait qu'on fasse un film ensemble, une comédie romantique par exemple ! Ça serait une bonne idée. C'est dans ma tête depuis longtemps. On a tous les deux des choses à accomplir de notre côté avant. Mais ça semble évident qu'on finisse par faire une comédie romantique ensemble", avait ajouté Franck Gastambide. Ce serait l'occasion de les revoir en couple à l'écran, comme dans la vraie vie.