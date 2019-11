Franck Gastambide et Sabrina Ouazani : couple complice face à Michel Blanc

Toujours aussi complices, Sabrina Ouazani et Franck Gastambide ont assisté à l'avant-première du film Docteur, organisée le 21 novembre 2019 à Paris. Non loin des autres acteurs de cette nouvelle comédie qui sortira le 11 décembre prochain en salles, le couple a volontiers pris la pose devant les photographes avant de rejoindre ses places au sein du cinéma Publicis.

D'autres personnalités sont venues soutenir les acteurs principaux que sont Michel Blanc et Hakim Jemili. Julien Clerc a fait une apparition remarquée, de même que le DJ Martin Solveig et la comédienne Dani. Bien entouré, le réalisateur Tristan Séguéla a pu de son côté compter sur la présence de ses proches : Jacques Séguéla, son épouse Sophie Vinson et les filles du publicitaire. Les journalistes Christine Ockrent et Guillaume Durand, de même que les comédiens Jacques Boudet et Youssef Hajdi étaient également de la partie jeudi soir.



Cette nouvelle comédie prend place le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge (interprété par Michel Blanc), travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...