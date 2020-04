Franck Gastambide : Cette pathologie dont il souffre et qui l'handicape

C'est ce qui s'appelle un véritable carton ! Depuis que Validé a été mise en ligne par MyCanal, la série de, et avec Franck Gastambide, ne cesse d'attirer les spectateurs. Le confinement n'y est certes pas pour rien mais il ne fait pas tout dans le succès de cette série qui s'intéresse à l'ascension d'un jeune rappeur, Apash, joué par le talentueux Hatik.

Dimanche 26 avril 2020, Le Parisien s'intéresse au parcours atypique de Franck Gastambide. L'acteur et réalisateur de 41 ans a grandi dans des tours de Melun, qui ont été détruites, avec sa mère, femme de ménage, et son père, libraire. Les difficultés à l'école se sont très vite fait ressentir parce que le jeune Franck n'était pas un élève comme les autres. Il souffre de dyslexie, ce qui l'empêche d'avancer au même rythme que les autres et le place même en échec scolaire. Il ne décroche pas son brevet des collèges.

Cette pathologie marquée par une grande difficulté à identifier les lettres et les syllabes l'handicape encore aujourd'hui. "Je fais encore trois fautes par mot, j'ai toujours du mal avec les langues étrangères, je n'ai jamais pu apprendre les tables de multiplication, je ne peux pas réciter l'alphabet d'un seul coup", avoue Franck Gastambide au Parisien. Ado, j'avais l'impression d"être enfermé dans un corps qui n'était pas le mien, et alors, tout le monde te prend pour l'idiot de service. Le compagnon de Sabrina Ouazani assume totalement son handicap, ce n'est pas la première fois qu'il se confie sur le sujet.

Les chiens ne me jugeaient pas

"Les animaux m'ont sauvé la vie. Sincèrement", témoigne celui que l'on a dernièrement vu dans Rendez-vous en terre inconnue, sur France 2. Passionné par les chiens, le jeune Franck s'engage alors dans un CAP agent de sécurité et arrête le collège. Il devient stagiaire dans un centre d'élevage, où il trouve très vite sa place. Parmi le personnel mais aussi les pensionnaires. "Les chiens ne me jugeaient pas. Et les gens qui venaient les dresser m'écoutaient. C'était toute ma vie", se souvient-il.

Franck Gastambide devient "vigile à France Déchets". "Le monde du cinéma n'existait pas. Et j'ai eu l'impression d'être arrivé au but ultime de ma vie en me retrouvant sur un plateau où il y avait Mathieu Kassovitz et Jean Reno", confie-t-il. Il se rapproche de Mathieu Kassovitz : "Nous passions nos soirées à promener les chiens ensemble, il les adore aussi". L'acteur et réalisateur le fait entrée dans son réseau et la carrière de Franck Gastambide débute avec une apparition dans le clip Pour ceux qui réunit Rim'k du 113, Mokobé, Rohff, Kery James... En 2005, il se fait remarquer sur le tournage de Sheitan de Kim Chapiron, dans lequel il dresse un ragondin. S'en suivent ensuite ses premiers films en tant que réalisateur : Les Kaïra, Pattaya, ou Taxi 5 sorti en 2018.

Aujourd'hui, Franck Gastambide planche sur la deuxième saison de Validé, déjà très attendue.