Amir confiné en Israël : "Mon père n'avait pas vu son petit-fils depuis qu'il marchait"

A l'instar de son confrère Vianney, c'est pile en plein reconfinement que le chanteur Amir a sorti son nouvel album intitulé Ressources. Inévitablement, cela a eu un impact sur les ventes mais, toujours positif, l'artiste compte bien reprendre la promo pour le faire découvrir au grand public. En attendant, il profite de son clan, loin de la France.

Interrogé par le journal Le Parisien, l'ancien candidat de l'Eurovision a donné de ses nouvelles depuis... Israël. En effet, Amir était déjà sur ses terres familiales au moment où la France allait subir un décrié reconfinement à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. "Je suis en famille à Tel Aviv. J'étais parti avant le confinement et, quand Emmanuel Macron a annoncé les nouvelles mesures, nous avons décidé de rester ici. Je n'avais pas vu ma famille pendant neuf mois", a-t-il ainsi expliqué au journal. Le populaire chanteur âgé de 36 ans, qui est né en France et y a grandi quelques années avant que sa famille ne se décide à partir en Israël, était donc ravi de pouvoir rester un peu plus longtemps auprès des siens. Surtout qu'il avait embarqué son fils avec lui...

Amir est devenu papa d'un petit Mikhaël en février 2019, fruit de son mariage avec la belle Lital. En Israël, ses proches savourent ainsi la présence du petit garçon, qui fait des progrès sous leurs yeux. "On profite de nos parents et de nos beaux-parents, je pense au privilège de passer du temps transgénérationnel, et mon père [René, NDLR] n'avait pas vu son petit-fils depuis qu'il marchait à quatre pattes... J'ai adoré passer du temps avec mon grand-père, je veux qu'il vive les mêmes choses", a ajouté Amir.

L'interprète du titre La Fête compte bien rentrer en France puisqu'il est attendu à la nouvelle édition des NRJ Music Awards, qui se tiendra le 5 décembre sur TF1. Amir est en compétition dans deux catégories : artiste masculin et chanson de l'année. Un événement qu'il ne veut rater "pour rien au monde" même s'il attend surtout de pouvoir repartir en tournée. Il devrait retrouver ses fans à partir de juin 2021.