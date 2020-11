La Boîte à secrets : Amir très ému par l'arrivée de son père René sur le plateau

Faustine Bollaert va une nouvelle fois faire couler des larmes vendredi 13 novembre 2020 avec un nouveau numéro de La Boîte à secrets. Cette semaine, ce sont encore trois invités qui vont être confrontés à leurs émotions sur France 3, à savoir Vincent Niclo, l'humoriste Anne Roumanoff et le chanteur Amir. Et ce dernier va tout particulièrement être touché en évoquant son père René avec qui ses relations se sont améliorées depuis qu'il a sorti la chanson qui lui est dédiée, À ta manière, tirée de son dernier album Au coeur de moi.

"Je n'ai pas un souvenir direct de papa qui me dit 'je t'aime' mais depuis la chanson je crois qu'il y est plus sensible, ça se voit dans son regard", a-t-il été amené à confier à Faustine Bollaert avant d'avoir la surprise de voir son père débarquer sur le plateau. Dans l'extrait déjà dévoilé aux téléspectateurs, Amir et René finissent dans les bras de l'un et de l'autre pour un moment fort en émotion.

Il faut dire que les rapports entre père et fils n'ont pas toujours été faciles. "Il était très absent et n'a jamais été du genre à dire les choses. Il a été élevé comme ça. Très pudique, peu démonstratif. Je voulais lui dire : 'Je sais que tu m'aimes, je ne suis pas blessé.' Depuis cette chanson, une brèche s'est ouverte", a confié l'artiste révélé dans The Voice à Télé-Loisirs en 2016. Et depuis, Amir n'hésite pas à faire des déclarations publiques à René comme sur Instagram par exemple. Des élans d'amour qui s'expliquent également par le fait qu'il soit devenu père à son tour en février 2019. Amir a accueilli un petit garçon prénommé Mikhaël avec son épouse Lital. "Je n'ai jamais rêvé de devenir papa. Il a fallu que je le devienne pour savoir à quel point j'étais loin de connaître le bonheur", s'est-il enthousiasmé en octobre dernier lors d'une interview.

La Boîte à secrets dès 21h ce vendredi 13 novembre 2020 sur France 3.