Amir, papa comblé : le chanteur "transformé" par son fils, il se confie

Depuis février 2019, Amir est l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Mikhaël, qu'il partage avec son épouse Lital. A l'occasion de la sortie de son troisième album, intitulé Ressources, l'ex-finaliste de The Voice a accordé une nouvelle interview au magazine Télé Star de ce 24 octobre 2020. Un entretien durant lequel le chanteur de 36 ans s'est confié sur ce rôle de papa qui fait son bonheur.

Dans ce nouvel opus, les fans d'Amir peuvent découvrir Ma lumière, une chanson hommage à son fils de 20 mois. "Pour l'instant, il est trop petit pour la comprendre. Devenir papa est le plus beau des cadeaux de la vie et j'avais besoin de le témoigner au monde, l'interprète a-t-il expliqué à nos confrères. Je n'ai jamais rêvé de devenir papa. Il a fallu que je le devienne pour savoir à quel point j'étais loin de connaître le bonheur."

L'interprète israélien estime que cette paternité l'a complètement "transformé". Une transformation dont sa femme Lital peut témoigner : "Elle m'a trouvé plus sensible qu'elle ne l'imaginait. Sous mes allures de gars bosseur, un peu froid que je peux être à la maison, il y a quelqu'un qui est ébloui par un petit bout de chou qui pleure, qui a envie de jouer. Ce petit être naïf m'a transformé complètement."

Malgré la crise du coronavirus, qui empêche encore les artistes français de retrouver leurs fans en concert, Amir "reste optimiste" et espère remonter sur scène en février, pour reprendre le cours de sa tournée. Celui qui a représenté la France au concours de l'Eurovision en 2016 rêve également de cinéma, après une apparition remarquée dans la comédie Adorables, cet été, au côté d'Elsa Zylberstein. "J'adorerais. J'ai envie de prendre des cours de comédie, de me challenger avec des personnages plus complexes, Amir Haddad a-t-il affirmé. Il y a quelques projets dans les tuyaux mais je ne peux pas vous en dire plus."