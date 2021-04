Amir papa : vidéo craquante de son fils de 2 ans, chanteur en herbe

Comme l'atteste le petit Mikhaël, Carrousel est une chanson à la mélodie entêtante. Ce titre a beaucoup plu aux fans d'Amir, qui sont déjà près de 300 000 à avoir visionné le clip, entièrement pensé par Indila. "Ça valait le coup de faire l'effort d'aller tourner le clip dans un pays étranger pendant cette période compliquée. Du coup on a un clip qui dépayse et ça fait du bien", s'est réjouit Amir en story Instagram.

En regardant les crédits du clip, on découvre qu'Amir et Indila ont choisi de tourner dans un grand hôtel tunisien. On apprend également que Jérémy Frérot a participé à la composition du titre.