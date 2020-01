Indila, rares confidences sur son partenaire Skalpovich : "Une évidence" (EXCLU)

Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est sans doute la prière la plus chère d'Indila. Absente depuis plus de quatre ans, la chanteuse peine à expliquer pourquoi elle a eu besoin de ces semaines, de ce recul, de ce cocon de sûreté temporel. Mais une chose est sûre. De retour avec un nouveau titre, bientôt un nouvel album, elle ne s'est jamais séparée de celui qui la fait vibrer artistiquement – voire plus, la rumeur les veut mariés depuis 2007 : l'auteur, compositeur et producteur Skalpovich.

"On ne change pas une équipe qui aime ce qu'elle fait, en toute humilité, explique-t-elle à Purepeople. C'est une évidence, ça sera toujours comme ça. On se parle en musique. C'est incroyable. Il y a une alchimie musicale entre lui et moi qui me laisse toujours sans voix, à chaque fois. Il continue de m'impressionner. Cette modernité qu'on retrouve dans le titre Parle à ta tête, cette étude de la musique, cette formule, ce n'est pas que moi. C'est aussi, pour ne pas dire beaucoup, Skalpovitch." Comme Michel Berger et France Gall, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Indila a trouvé en lui son binôme, son âme soeur mélomane. Pour le reste, le mystère plane...