Indila : Les textes de ses chansons étudiés, à l'école, à l'étranger... (Exclu)

Quatre années, c'est long. Et sans Indila, la peine est inimaginable. Elle qui tournoyait de succès avec les titres de son album Mini World a subitement disparu sous les radars, sa Victoire de la musique 2015 sous le coude. L'effet de surprise fut donc d'autant plus fort quand, le 14 novembre 2019, la jeune chanteuse a dévoilé sans prévenir son nouveau titre, Parle à ta tête, sur YouTube ! Durant ce laps de temps interminable, son univers musical et visuel a certes évolué, mais elle se pardonne difficilement cette absence. "J'en profite pour m'excuser, je suis désolée du fond du coeur. Je le pense vraiment, explique-t-elle à Purepeople. Je ne savais pas à quel point c'était important pour tous ceux qui aiment ma musique. Je l'ai réalisé après."

Ils voulaient m'annoncer que mes textes étaient étudiés dans les écoles

Depuis 2015, Indila n'a peut-être pas créé, mais il serait faux de dire qu'elle n'était plus là. Sa voix résonne toujours sur les ondes, en France comme ailleurs, et cette "enfant du monde" a même fait le tour des bancs d'école. "Il m'arrivait souvent, quand je faisais des concerts à l'étranger, que des ambassadeurs ou ambassadrices de la langue française viennent à mes concerts et demandent à me voir, poursuit l'artiste. Ils voulaient me remercier et m'annoncer que mes textes étaient étudiés dans les écoles, et qu'ils étaient très contents de mon univers et de ses contenus. Le français qui était dans l'album Mini World, en tout cas, leur plaisait beaucoup."