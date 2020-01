Indila absente pendant plus de 4 ans : "J'avais des projets personnels" (EXCLU)

Le succès fou d'Indila à l'étranger

Ce n'est pas parce qu'elle a arrêté de chanter en public que le public, lui, l'a oubliée. Loin de là. Dans certains pays, le succès est tant au rendez-vous que ses paroles sont au programme scolaire, en cours de français ! "Il m'arrivait souvent, quand je faisais des concerts, que des ambassadeurs ou ambassadrices de la langue française viennent et demandent à me voir, nous confiait la belle artiste. Ils voulaient me remercier et m'annoncer que mes textes étaient étudiés dans les écoles, et qu'ils étaient très contents de mon univers et de ses contenus. Le français qui était dans l'album Mini World, en tout cas, leur plaisait beaucoup."

En Grèce, en Turquie ou en Roumanie, la voix d'Indila n'a jamais vraiment quitté les radios. Elle a même été la chanteuse qui a vendu le plus de disques, en Pologne, en 2014, année de sortie de son premier album. Comme quoi, leurs coeurs continuent à battre à l'unisson, elle est allée défendre son nouveau titre Parle à ta tête sur le plateau de l'émission The Voice of Poland il y a deux mois. Une danse qui était loin, bien loin d'être la dernière...

Yohann Turi

