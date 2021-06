Elodie Gossuin partage des photos dossier de son mari Bertrand : il promet de se venger

Ce dimanche 6 juin 2021 marque un grand jour pour Élodie Gossuin et sa famille. Il s'agit de l'anniversaire de son mari Bertrand Lacherie, qui partage sa vie depuis bientôt 20 ans. Pour l'occasion, rien de mieux que de lui clamer tout son amour publiquement sur Instagram.

Son geste se voulait plutôt adorable, jusqu'à ce qu'elle en dévoile un peu trop. En effet, Élodie Gossuin a décidé de partager, non pas une, mais quatre photos de sa moitié. Elle a commencé avec un très beau cliché en noir et blanc pris il y a quelques années par un photographe professionnel. Bertrand la regarde avec les yeux de l'amour tandis qu'Élodie affiche un sourire radieux. Et la suite est beaucoup moins glamour...

En faisant défiler les photos, on s'aperçoit que l'ancienne Miss France a choisi les pires et les plus embarrassantes de son homme. Un chapeau en ballon sur la tête, endormi avec un jouet dans le nez ou déguisé en méchant pirate... Bertrand Lacherie n'apparaît clairement pas à son avantage. Mais c'est bien pour ce côté décalé et toujours très naturel que la jolie blonde a aussi craqué pour lui.

"À toi, à ta folie, à tes rides de nous. Joyeux anniversaire à tes yeux de gamin, à tes bras magiciens de papa, à tout de toi mon âme soeur. Je t'aime", s'est-elle tout de même rattrapée en légende. Mais le mal était fait pour l'ex-mannequin quadragénaire, qui l'a mise en garde avec humour : "La vengeance est un plat qui se mange froid... le tiens sera glacé !!! Merci de supporter cette folie jour après jour, j'ai conscience des efforts surhumains qu'il faut, heureusement que tu es une WonderWoman. Je t'aime à l'infini et au-delà".