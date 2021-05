Elodie Gossuin, des hauts et des bas avec son mari Bertrand : "Nous avons galéré grave..."

C'est bientôt la Fête des mères ! Pour la célébrer un peu à l'avance, Elodie Gossuin a accepté de poser pour le magazine Gala en couverture avec ses deux amours, Rose, 13 ans et Joséphine, 7 ans. Mais où étaient passés Jules, Léonard et leur papa Bertrand Lacherie ? "Elles voulaient faire une vraie séance photo avec leur maman, une journée rien qu'entre filles, en laissant nos trois mecs à la maison, explique l'ancienne reine de beauté dans les colonnes de la publication. Et nous sommes fières de revendiquer le girl power. Je suis ambassadrice de l'Unicef et je veille en particulier à sensibiliser sur la situation et la protection des filles à travers le monde."

50% des couples ayant eu des jumeaux divorcent

Forcément, quand on évolue au sein d'une famille nombreuse, il arrive qu'une pause s'impose. Elodie Gossuin, qui évoque les "crises de nerfs", le "doute", "l'impuissance" et la "fatigue", le rappelle : avec un tel arbre généalogique, de nombreux amoureux finissent par se séparer. D'autant qu'entre la maison, les transports jusqu'à la capitale, elle mène un train de vie particulièrement épuisant. "Disons que Bertrand et moi n'avons pas eu à surmonter des épreuves terribles mais 50% des couples ayant eu des jumeaux divorcent, et nous en avons eu deux fois, rappelle-t-elle. Nous avons galéré grave... Notre force a consisté à rester meilleurs amis l'un avec l'autre. Quand l'un était à plat, l'autre prenait le relais. Je suis son psy, il est le mien. C'est un peu mon jumeau à moi. Il me fait rire. Avec le temps, j'ai appris à respecter ses silences."