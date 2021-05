Élodie Gossuin prise en flag' par sa fille en plein câlin avec son mari Bertrand

Depuis bientôt vingt ans déjà, Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie sont fous amoureux l'un de l'autre. Ensemble, ils se sont construit une magnifique famille composée de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (bientôt 13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans). Le couple a également concrétisé son amour en se mariant à l'église Saint-Jacques à Compiègne, en juillet 2006. Et le temps qui passe ne semble aucunement mettre en péril leur belle complicité. Malheureusement, avec une telle tribu à leur charge, les moments à deux se font rares. Au cours du week-end, Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont toutefois tenté de s'offrir une petite séance câline chez eux en Picardie. Un instant qui fut rapidement écourté par l'une de leurs filles !

C'est Rose qui a débarqué alors que ses parents se reposaient ensemble sur le canapé et la pré-adolescente a pris soin d'immortaliser ce moment. Sur Instagram, Élodie Gossuin a donc partagé le résultat avec sa communauté. Sur l'image, l'ex-reine de beauté apparaît allongée sur le dos de son époux, lequel l'a maintient de ses bras. Tous deux fixent l'objectif, visiblement pas prêts à être pris en photo. "Flag' by notre fille", s'amuse la belle blonde en légende. Le cliché reste malgré tout adorable et très naturel. "Trop d'love. La chance d'avoir une photographe à la maison", "La photo est magnifique", "Il n'y a rien de plus rassurant pour des enfants que de voir leurs parents s'aimer", ont commenté certains internautes, touchés.