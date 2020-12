Elodie Gossuin, son coup de foudre avec Bertrand Lacherie : une scène digne d'un film !

La vie d'Elodie Gossuin a changé en 2003. Cette année-là, Miss France 2001 a croisé la route de son mari Bertrand Lacherie, une rencontre sur laquelle elle était revenue pour TV Grandes Chaînes, en février 2019.

Le coup de foudre, il sait ce que c'est. Lors d'une soirée, alors qu'il se délectait d'un bon verre de champagne, Bertrand Lacherie a été subjugué par la beauté d'Elodie Gossuin. Et cela a eu une conséquence catastrophique pour son verre. "C'est drôle parce qu'en me voyant arriver, il a lâché sa coupe de champagne. Comme pour concrétiser ce que certains appellent le coup de foudre", a confié la belle blonde de 39 ans.

Pour autant, Elodie Gossuin n'a pas souhaité se mettre immédiatement en couple avec le bel homme. Elle a préféré être courtisée et ne l'a pas caché : "Ca a été long avant que nous nous mettions ensemble, car j'aime être séduite. Je n'avais pas envie d'une aventure, il me fallait des preuves d'engagement. Alors, il m'a séduite en imaginant notre mariage. Il me laissait des messages où il détaillait tout. Jusqu'au jour où, sachant qu'il rentrait de voyage, je suis allée le chercher à Roissy."

Elodie Gossuin a bien fait de se laisser charmer car aujourd'hui, Bertrand et elle filent toujours le parfait amour. Le couple s'est marié à l'église Saint-Jacques à Compiègne, en juillet 2006. Et ils ont eu quatre adorables enfants : Jules et Rose (bientôt 13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans). Sa jolie tribu, l'ancienne Miss n'hésite pas à la mettre en avant sur Instagram. Et lors de ses différentes interviews, elle se plaît à parler de ses enfants ou de son mari qui lui apportent tant de bonheur. Auprès de Purepeople par exemple, elle avait raconté l'un de leur premier rendez-vous qui a viré à la catastrophe : "Au tout début, je l'ai emmené dîner dans les airs, en altitude parce que je ne le connaissais pas assez pour savoir qu'il avait le vertige et du coup, ça a été la cata. Mais finalement, c'est un souvenir mémorable ! C'est comme ça que tu construis et que tu te crées des souvenirs."