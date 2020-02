Élodie Gossuin : Rare photo de son mariage avec Bertrand, des "vieux mariés"

Toujours très amoureux après toutes ces années, Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont renouvelé leurs voeux de mariage, dix ans après leur première union. Cette cérémonie organisée à domicile a eu lieu le 24 juillet 2016. Un événement qui a été motivé par les enfants du couple. À l'époque, à Gala, la jolie blonde a raconté : "Ils nous l'ont si souvent demandé ! On leur avait promis qu'on ferait un petit truc un jour et qu'ils seraient nos deux témoins (...). Et puis, ils nous l'ont dit : ils voulaient avoir une preuve qu'on s'aime encore." Et d'ajouter : "On va être obli­gés de fêter nos 20 ans, je crois !"

Rendez-vous donc en 2026.