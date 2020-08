Elodie Gossuin topless et entourée de son clan : tendre portrait de famille

Ces vacances sont d'autant plus à savourer que l'épidémie de coronavirus continue de menacer la France, et le monde entier. Élodie Gossuin redoute d'ailleurs certainement la rentrée prochaine, elle qui n'était pas d'accord pour renvoyer ses enfants à l'école. Déconcertée par cette proposition d'Edouard Philippe au mois d'avril dernier, elle lui lançait même un tacle.

Il faut dire que la période a été éprouvante pour la reine de beauté de 39 ans qui a eu beaucoup de mal à les protéger de cette crise. "Rien n'est normal en ce moment. Vis-à-vis de nos enfants, je ne sais pas toi, mais j'essaie d'éteindre la télévision pour qu'il n'y ait pas les infos. J'essaie de trouver les mots justes, mais sans leur mentir. Ce qui me rend le plus triste en ce moment, c'est d'avoir l'impression qu'ils ont perdu leur insouciance ou une partie. À leur âge, on était encore insouciants, on croyait à un monde parfait", confiait-elle lors d'un live avec Sylvie Tellier.